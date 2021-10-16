Вотфорд - Ліверпуль 0:5. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 8 турі АПЛ Вотфорд вдома поступився Ліверпулю.
Чемпіонат Англії - АПЛ
8 тур, 16 жовтня
Вотфорд - Ліверпуль 0:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Мане, 0:2 - 37 Фірміно, 0:3 - 52 Фірміно, 0:4 - 54 Салах, 0:5 - 90+1 Фірміно
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Джерело - Чемпіон.
У 8 турі АПЛ Вотфорд вдома поступився Ліверпулю.
Чемпіонат Англії - АПЛ
8 тур, 16 жовтня
Вотфорд - Ліверпуль 0:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Мане, 0:2 - 37 Фірміно, 0:3 - 52 Фірміно, 0:4 - 54 Салах, 0:5 - 90+1 Фірміно