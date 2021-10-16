Луческу пояснив ранню заміну Супряги

Нападник Динамо Владислав Супряга повинний винести урок із ранньої заміни у матчі проти ФК Львів.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Заміна Супряги на 41-й хвилині? Для нього це можливість подумати. Він не забив той гол, який повинен був. Потім сфолив на нашій половині поля. Він повинен був сконцентрованим. У нього є всі якості для форварда - фізичні і технічні. Але він повинен розуміти, що професійний футбол це і характер.

Сподіваюся, він винесе уроки з цієї заміни", - сказав Луческу в ефірі Футбол 1.