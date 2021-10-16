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Лестер несподівано переграв Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті розібрався з Бернлі у 8 турі АПЛ

Сьогодні 19:08 308 0
Результати матчів 8 туру АПЛ
Лестер несподівано переграв Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті розібрався з Бернлі у 8 турі АПЛ
#АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 8 туру АПЛ.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко матч з Бернлі провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ

8 тур, 16 жовтня

Астон Вілла - Вулвергемптон 2:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Інгс, 2:0 - 69 Макгінн, 2:1 - 80 Се, 2:2 - 86 Коуді, 90+5 Невіш

Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Грінвуд, 1:1 - 31 Тілеманс, 2:1 - 78 Союнчу, 2:2 - 82 Рашфорд, 3:2 - 83 Варді, 4:2 - 90+1 Дака

Манчестер Сіті - Бернлі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Сілва, 2:0 - 70 Де Брейне

Норвіч - Брайтон 0:0

Саутгемптон - Лідс 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Броха

Раніше, Ліверпуль розгромив Вотфорд.

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