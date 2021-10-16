Боруссія Д. обіграла Майнц, Вольфсбург поступився Уніону. Результати 8 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 8 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
8 тур, 16 жовтня
Айнтрахт Франкфурт - Герта Берлін 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Ріхтер, 0:2 - 63 Еккеленкамп, 1:2 - 78 Пасіенсія
Боруссія Д. - Майнц 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Ройс, 2:0 - 54 Голанд, 2:1 - 87 Буркгардт, 3:1 - 90+4 Голанд
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 80 Лосілла
Уніон Берлін - Вольфсбург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Авонії, 2:0 - 83 Бекер
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Форсберг, 1:1 - 64 У Йон Чон