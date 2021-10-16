ФК Львів - Динамо: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру УПЛ Львів прийме київське Динамо.
Стартові склади команд:
ФК Львів: Костик, Якімець, Лека, Зозуля, Довгий, Чір'як, Брікнер, Політило, Ернест, Грисьо, Нич.
Запасні: Ольховий, Сорокін, Бусько, Ременяк, Семенів, Крушинський, Шина, Альваро, Хамелюк.
Динамо: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Шепелєв, Андрієвський, Буяльський, Циганков, Де Пена, Супряга.
Запасні: Нещерет, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Гармаш, Караваєв, Вітіньо, Забарний.
Початок матчу о 17:00 за київським часом.