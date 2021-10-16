Досвідчений гравець готовий допомогти молодим футболістам "блаугранас"

Джерело - Diario Sport.

Колишній гравець Сан-Паулу Дані Алвес готовий повернутися до Барселони.

Про це він розповів порталу Diario Sport.

"Я пішов і попередив клуб. І я сказав, що буду готовий допомогти Барсі, де б я не був, якщо вона мене покличе. Я відчуваю величезну прив'язаність, любов і повагу", - заявив бразилець.

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"Якщо Барса думає, що потребує мене, то це справа одного дзвінка. Я вважаю, що до сих пір можу приносити користь у будь-якому місці, але найсильніше - в Барсі, тому що там зараз багато молодих гравців", - сказав Алвес.

Нагадаємо, київське Динамо зіграє проти Барселони у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.