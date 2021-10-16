 ПСЖ - Лейпциг: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ - Лейпциг: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:06 144 0
Матч відбудеться у вівторок, 19 жовтня
ПСЖ - Лейпциг: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
#Лейпциг, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3 туру Ліги чемпіонів ПСЖ прийме Лейпциг.

Матч відбудеться у вівторок, 19 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Раніше, ПСЖ вирвав перемогу в Анже.

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