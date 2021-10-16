Джерело - Чемпіон.
Маріуполь зіграє проти Металіста 1925 в одинадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Стасюк, Чех, Мишньов, Очеретько, Топалов, Кащук, Кулаков
Запасні: Турбаєвський, Удод, Микицей, Клименко, Петерман, Спіровський, Микитишин, Світюха, В'юнник
Металіст 1925: Сидоренко, Фабіньо, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Голодюк, Криськів, Батюшин, Марлісон
Запасні: Коваленко, Шеліхов, Єрмаков, Квакіч, Ременюк, Савін, Задерака, Зубков
Поєдинок розпочнеться о 14:00