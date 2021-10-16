Джерело - офіційний сайт Термалікі.
Захисник Термалікі Артем Путівцев став громадянином Польщі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він перейшов в польський клуб в лютому 2016-го.
У березні 2016 Путівцев провів 1 матч за збірну України
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|На сайт
Джерело - офіційний сайт Термалікі.
Захисник Термалікі Артем Путівцев став громадянином Польщі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він перейшов в польський клуб в лютому 2016-го.
У березні 2016 Путівцев провів 1 матч за збірну України