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Путівцев отримав польське громадянство

Сьогодні 12:13 52 0
Він перейшов в польський клуб в лютому 2016-го
Путівцев отримав польське громадянство

Джерело - офіційний сайт Термалікі.

Захисник Термалікі Артем Путівцев став громадянином Польщі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він перейшов в польський клуб в лютому 2016-го.

У березні 2016 Путівцев провів 1 матч за збірну України

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