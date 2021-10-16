Динамо зіграє з Львовом. Розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 жовтня, відбудуться 3 матчі 11 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
11 тур, 16 жовтня
14:00. Маріуполь - Металіст 1925
17:00. Львів - Динамо
19:30. Дніпро-1 - Колос
|№
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|Лінк
|1
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|$100
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|2
|2500
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 жовтня, відбудуться 3 матчі 11 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
11 тур, 16 жовтня
14:00. Маріуполь - Металіст 1925
17:00. Львів - Динамо
19:30. Дніпро-1 - Колос