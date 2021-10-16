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Динамо зіграє з Львовом. Розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:13 168 0
Дніпро-1 прийматиме Колос
Динамо зіграє з Львовом. Розклад матчів УПЛ
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 жовтня, відбудуться 3 матчі 11 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
11 тур, 16 жовтня

14:00. Маріуполь - Металіст 1925

17:00. Львів - Динамо

19:30. Дніпро-1 - Колос

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