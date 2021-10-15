Скрипник: Хочеться, щоб Шахтар так само вдало виступив у єврокубках

У луганської Зорі значні проблеми зі складом.

Про це наголосив головний тренер команди Віктор Скрипник.

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"Чому 1:6? Тому що Шахтар такий хороший. Ми граємо і живемо від матчу до матчу. Якщо у нас хтось випадає, пропадає або з якихось причин не грає, то це дуже позначається на нас. Але все одно ми грали 11 на 11. Хочеться привітати суперника з перемогою, хочеться, щоб вони так само вдало виступили в єврокубках. Нам теж треба готуватися до єврокубків. Є підозра, що втратили ще двох основних гравців - Вернидуба і Назарину. Ситуація у нас не легше. Потрапили під каток, так можна сказати.

Наскільки серйозні травми у Вернидуба і Назарини покаже тільки час. Задня Віталія турбує вже певний час, а у Єгора опухла бічна зв'язка коліна - від цього болючіше", - сказав Скрипник.