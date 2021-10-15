Став відомий склад жіночої збірної України на стартові матчі відбору ЧС-2023

Головний тренер жіночої збірної України Наталія Зінченко оголосила склад синьо-жовтої команди на жовтневі відбіркові матчі ЧС-2023.

У жовтні жіноча національна команда проведе два матчі кваліфікації чемпіонату світу: 21 жовтня команда Зінченко зіграє проти Фарерських островів, а 26 жовтня зустрінеться з Іспанією. Обидві гри відбудуться на стадіоні Колос у Ковалівці.

На навчально-тренувальному зборі, який стартує 18 жовтня в Києві, тренерський штаб української збірної розраховує на 23 футболісток.

Склад жіночої збірної України:

Воротарі: Саніна (Колос), Бондарчук, Герасимчук (обидві — Житлобуд-2);

Захисники: Шматко, Петрик, Басанська, Апанащенко (усі — Житлобуд-1), Корсун, Панцулая, Подільська (усі — Житлобуд-2), Кравець (Фіорентина);

Півзахисники: Хаванська, Шевчук, Бойченко (усі — Житлобуд-1), Калініна, Андрухів, Малахова (усі — Житлобуд-2), Хімич (Спліт), Перевізник (Ладомир);

Форварди: Куніна (Лінчепінг), Овдійчук (Житлобуд-1), Кравчук (Житлобуд-2), Козлова (Вірджинія Тех).