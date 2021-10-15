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Зідан відмовився очолити Ньюкасл

Сьогодні 18:25 250 0

Джерело - Чемпiон.

Нові власники Ньюкасл Юнайтед хотіли бачити на посаді головного тренера команди колишнього наставника Реала Зінедіна Зідана,

Про це стверджує The Mirror.

За даними джерела, англійський клуб пропонував Зідану пост головного тренера, але той відмовився. Зідан не планує повертатися до роботи до зими. Водночас він може почекати закінчення сезону.

Раніше Ньюкасл повідомив про придбання клубу Фондом уряду Саудівської Аравії. При цьому стверджувалося, що нові власники "сорок" хочуть змінити головного тренера. Зараз посаду наставника команди займає Стів Брюс. Повідомлялося, що він найближчим часом покине Ньюкасл. Але поки саме він продовжує роботу в клубі. І саме Брюс готує команду до наступного матчу.

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