Визначилася дата жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Жеребкування стикових матчів відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022 відбудеться 26 листопада в швейцарському Цюріху.
Про це повідомляє пресаташе збірної Польщі Якуб Кятковский.
За три путівки будуть боротися 12 команд. Плей-оф розділений на три частини, у кожній з яких буде по чотири команди, які зіграють у півфіналі, а потім у фіналі.
Команди з кращими показниками, що зайняли другі місця в своїх групах, проведуть півфінальні гри на своїх стадіонах, а господар фіналу стане відомий після жеребкування.