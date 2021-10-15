Визначилася дата жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022

Церемонія жеребкування відбудеться в Цюріху

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування стикових матчів відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022 відбудеться 26 листопада в швейцарському Цюріху.

Про це повідомляє пресаташе збірної Польщі Якуб Кятковский.

За три путівки будуть боротися 12 команд. Плей-оф розділений на три частини, у кожній з яких буде по чотири команди, які зіграють у півфіналі, а потім у фіналі.

Команди з кращими показниками, що зайняли другі місця в своїх групах, проведуть півфінальні гри на своїх стадіонах, а господар фіналу стане відомий після жеребкування.

Раніше жіноча збірна України вдруге програла Португалії.