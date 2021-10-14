Норвежець розглядається як заміна Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен продовжує будувати плани щодо можливого підписання форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Foot Mercato.

21-річний нападник - пріоритетний варіант парижан на випадок відходу форварда Кіліана Мбаппе.

Повідомляється, що ПСЖ вже розпочав переговори з агентом норвежця Міно Райолою.

ПСЖ готовий запропонувати Холанд контракт на тих умовах, що готували для Мбаппе. Мова про угоду за схемою 2+1 з найвищою зарплатою в клубі - від 38 до 42 мільйонів євро в рік, не рахуючи бонусів.

У Парижі сподіваються, що фінансові умови і потенціал клубу для завоювання трофеїв зможуть переконати форварда змінити прописку.

Раніше інтерес до Голанда також приписували Баварії, Челсі, Ювентусу, Реалу, Барселоні, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.