Мілан готує новий контракт для головного тренера

Клуб хоче зберегти Стефано Піолі

Мілан хоче найближчим часом запропонувати новий контракт для головного тренера команди Стефано Піолі.

Про це повідомляє Football Italia.

Нинішня угода закінчується в кінці поточного сезону.

Терміни нової угоди не відомі, але на Піолі очікує істотне підвищення зарплати.

Піолі очолив Мілан в жовтні 2019 року. У минулому сезоні тренер повернув россонері в Лігу чемпіонів після 7-річної паузи. Зараз Мілан йде другим у турнірній таблиці Серії А.

Раніше, Ньюкасл хоче придбати півзахисника Мілана.