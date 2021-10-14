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Мілан готує новий контракт для головного тренера

Сьогодні 17:26 251 0
Клуб хоче зберегти Стефано Піолі
Мілан готує новий контракт для головного тренера
#Піолі, #Мілан

Джерело - sport.ua.

Мілан хоче найближчим часом запропонувати новий контракт для головного тренера команди Стефано Піолі. 

Про це повідомляє Football Italia.

Нинішня угода закінчується в кінці поточного сезону.

Терміни нової угоди не відомі, але на Піолі очікує істотне підвищення зарплати.

Піолі очолив Мілан в жовтні 2019 року. У минулому сезоні тренер повернув россонері в Лігу чемпіонів після 7-річної паузи. Зараз Мілан йде другим у турнірній таблиці Серії А.

Раніше, Ньюкасл хоче придбати півзахисника Мілана.

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