Мілан готує новий контракт для головного тренера

Джерело - sport.ua.
Мілан хоче найближчим часом запропонувати новий контракт для головного тренера команди Стефано Піолі.
Про це повідомляє Football Italia.
Нинішня угода закінчується в кінці поточного сезону.
Терміни нової угоди не відомі, але на Піолі очікує істотне підвищення зарплати.
Піолі очолив Мілан в жовтні 2019 року. У минулому сезоні тренер повернув россонері в Лігу чемпіонів після 7-річної паузи. Зараз Мілан йде другим у турнірній таблиці Серії А.
Раніше, Ньюкасл хоче придбати півзахисника Мілана.