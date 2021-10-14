Колишній гравець Динамо залишить Бешикташ

Ленс продовжить кар'єру в Карагюмрюку

Колишній форвард Динамо Джермейн Ленс, який зараз виступає за Бешикташ, незабаром покине клуб.

Про це повідомляє Fanatik.

Сторони розірвуть контракт з обопільної згоди.

Однак покидати Стамбул 33-річному нідерландцеві не доведеться. Він підпише контракт з Карагюмрюком на правах вільного агента.

Перехід Ленса в Карагюмрюк міг відбутися ще у вересні на правах оренди. Але тоді сам гравець заблокував перехід через те, що Бешикташ мав перед ним борг в розмірі 300 тисяч євро.

У Карагюмрюку Ленс також провів на правах оренди другу половину минулого сезону. У 2013 - 2015 роках вінгер захищав кольори Динамо Київ.