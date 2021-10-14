Тренер по фізпоготовку Мішел Хуфф відновив роботу в Металісті.

Про це він повідомив у своєму Фейсбук.

"З великою гордістю оголошую про своє повернення в Металіст. Клуб, який відкрив двері європейського футболу в 2011 році і назавжди змінив моє професійне життя", - заявив фахівець.

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"Інший момент, але відчуття такі ж складні, як і в перший раз. У мене великі плани на цей проект, і перший - повернути клуб на те місце, яке він ніколи не мав залишати. Нехай це буде солідний і успішний проект. Давайте зробимо це. Уперед Металіст", - написав Хуфф.