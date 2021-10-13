Житлобуд-1 зазнав розгромної поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів

У складі суперника хет-трик оформила Хайтема

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів з футболу серед жіночих команд Житлобуд-1 на виїзді поступився французькому ПСЖ.

Матч завершився з рахунком 5:0. У складі ПСЖ Хайтема оформила хет-трик.

Відзначимо, що це вже друга поразка української команди. У першому турі турніру Житлобуд-1 вдома програв мадридському Реалу.

У наступному турі, 9 листопада, Житлобуд-1 вдома зіграє з ісландським Брейдабліком.

Ліга чемпіонів з футболу

Жінки

Група В

2 тур, 13 жовтня

ПСЖ (Франція) - Житлобуд-1 (Україна) 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 25 Хайтема, 2:0 - 32 Хайтема, 3:0 - 42 Хайтема, 4:0 - 59 Дудек, 5:0 - 88 Хеліфі