Житлобуд-1 зазнав розгромної поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру Ліги чемпіонів з футболу серед жіночих команд Житлобуд-1 на виїзді поступився французькому ПСЖ.
Матч завершився з рахунком 5:0. У складі ПСЖ Хайтема оформила хет-трик.
Відзначимо, що це вже друга поразка української команди. У першому турі турніру Житлобуд-1 вдома програв мадридському Реалу.
У наступному турі, 9 листопада, Житлобуд-1 вдома зіграє з ісландським Брейдабліком.
Ліга чемпіонів з футболу
Жінки
Група В
2 тур, 13 жовтня
ПСЖ (Франція) - Житлобуд-1 (Україна) 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 25 Хайтема, 2:0 - 32 Хайтема, 3:0 - 42 Хайтема, 4:0 - 59 Дудек, 5:0 - 88 Хеліфі