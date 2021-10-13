Костишин: Я був ображений на Селезньова, але він мужик, а не покидьок

Колишній тренер Колоса Руслан Костишин не хоче розвивати тему з історією форварда Євгена Селезньова, який взимку залишив команду через порушення спортивного режиму.

Про це заявив сам фахівець.

"Цю історію я не виносив і не виношу на публіку. І для Жені це краще, щоб історія залишилася в Туреччині. Всі футбольні люди знають. У мене хороше ставлення до нього. Він мужик, не покидьок. Але, звичайно, я був ображений.

Звичайно, він приніс користь команді. А проблеми він зробив собі перш за все, а не команді. Женя забив 5 голів, а ми фінішували на 4-й позиції.

Я отримав досвід роботи з такою особистістю в футболі. Для України це особистість у футболі", - розповів Костишин.