Венгер: Визначення офсайдів буде автоматизоване на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпiон.
Екстренер Арсенала Арсен Венгер очікує, що система визначення офсайдів на ЧС-2022 буде серйозно вдосконалена.
Про це сказав сам спеціаліст.
"Ми повинні продовжувати прогресувати в швидкості ухвалення рішень, особливо це стосується офсайду. У 2022 році на чемпіонаті світу ми зможемо набагато краще і швидше ухвалювати офсайдні рішення. І це буде менше зупиняти гру, тому що це одна з головних претензій до VAR.
Легендарний Венгер відновить тренерську роботу
Є хороший шанс, що визначення офсайдів буде автоматизоване на чемпіонаті світу 2022 року. Я зобов'язаний зберігати все в секреті, але це буде наступним великим досягненням у суддівстві", – цитує Венгера Goal.