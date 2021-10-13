Венгер: Визначення офсайдів буде автоматизоване на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпiон.

Екстренер Арсенала Арсен Венгер очікує, що система визначення офсайдів на ЧС-2022 буде серйозно вдосконалена.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Ми повинні продовжувати прогресувати в швидкості ухвалення рішень, особливо це стосується офсайду. У 2022 році на чемпіонаті світу ми зможемо набагато краще і швидше ухвалювати офсайдні рішення. І це буде менше зупиняти гру, тому що це одна з головних претензій до VAR.

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