 Ярмоленко увійшов до топ-100 найкращих бомбардирів збірних | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко увійшов до топ-100 найкращих бомбардирів збірних

Сьогодні 11:29 189 0
Ярмоленко увійшов до топ-100 найкращих бомбардирів збірних
#Ярмоленко, #Україна

Джерело - Чемпiон.

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко вийшов на 99-те місце серед бомбардирів національних команд в історії.

Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу

Ярмоленко забив гол у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1). Цей м'яч став для нього 44-м за збірну України. Це дозволило українцеві зрівнятися з такими легендарними бомбардирами, як англійцем Джиммі Грівз і іспанцем Раулем, які закривають рейтинг топ-100 найкращих бомбардирів збірних в історії. 

Серед українців більше за національну команду забив лише Андрій Шевченко - 48 голів. 

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