Ярмоленко увійшов до топ-100 найкращих бомбардирів збірних

Джерело - Чемпiон.

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко вийшов на 99-те місце серед бомбардирів національних команд в історії.

Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу

Ярмоленко забив гол у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1). Цей м'яч став для нього 44-м за збірну України. Це дозволило українцеві зрівнятися з такими легендарними бомбардирами, як англійцем Джиммі Грівз і іспанцем Раулем, які закривають рейтинг топ-100 найкращих бомбардирів збірних в історії.

Серед українців більше за національну команду забив лише Андрій Шевченко - 48 голів.