Роналду оновив свій рекорд

Джерело - Чемпiон.

Збірна Португалії в матчі відбіркового циклу ЧС-2022 розгромила Люксембург (5:0). У цьому протистоянні оформленим хет-триком відзначився португальський форвард Кріштіану Роналду.

Португалія - Люксембург 5:0. Хет-трик Роналду в огляді матчу

Таким чином, Роналду зробив уже десять хет-триків в складі національної команди, що дозволило йому оновити свій же рекорд за їх кількістю за збірну, який він встановив 2019 року. Другим в історії за цим показником є ​​форвард збірної Німеччини Герд Мюллер, на рахунку якого вісім хет-триків.

Також цей хет-трик став 58 в кар'єрі португальця, 44 з яких він оформив в футболці мадридського Реала. Ще три були в складі Ювентуса і один за МЮ.

Крім цього, Роналду оновив світовий рекорд за кількістю голів у складі національної команди. Тепер на рахунку португальця 115 забитих м'ячів, 11 з яких він забив у 2021 році