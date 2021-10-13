Роналду оновив свій рекорд

Джерело - Чемпiон.
Збірна Португалії в матчі відбіркового циклу ЧС-2022 розгромила Люксембург (5:0). У цьому протистоянні оформленим хет-триком відзначився португальський форвард Кріштіану Роналду.
Португалія - Люксембург 5:0. Хет-трик Роналду в огляді матчу
Таким чином, Роналду зробив уже десять хет-триків в складі національної команди, що дозволило йому оновити свій же рекорд за їх кількістю за збірну, який він встановив 2019 року. Другим в історії за цим показником є форвард збірної Німеччини Герд Мюллер, на рахунку якого вісім хет-триків.
Також цей хет-трик став 58 в кар'єрі португальця, 44 з яких він оформив в футболці мадридського Реала. Ще три були в складі Ювентуса і один за МЮ.
Крім цього, Роналду оновив світовий рекорд за кількістю голів у складі національної команди. Тепер на рахунку португальця 115 забитих м'ячів, 11 з яких він забив у 2021 році