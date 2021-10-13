Джеко: Україна грала краще на початку матчу і до свого голу

Джерело - Чемпiон.

Збірна Боснії та Герцеговини переломила хід матчу з Україною.

Про це сказав нападник боснійської збірної Едін Джеко.

"Хороша гра, яка сподобалася вболівальникам. Нам було непросто. Україна грала краще на початку матчу і до свого голу, а потім домінували ми.

Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу

Ми створили кілька моментів і зрівняли рахунок у підсумку. Гарний результат. Хлопці здорово боролися, тепер все в наших руках. У нас ще чимало роботи в цій кваліфікації", - сказав Джеко.

Боснія і Герцеговина займає четверте місце в групі D. Україна випереджає боснійців на два очки і займає другий рядок.

В останніх матчах відбору на мундіаль Боснія і Герцеговина на своєму полі зіграє проти Фінляндії (13 листопада) і України (16 листопада).