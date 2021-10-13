Джеко: Україна грала краще на початку матчу і до свого голу

Джерело - Чемпiон.
Збірна Боснії та Герцеговини переломила хід матчу з Україною.
Про це сказав нападник боснійської збірної Едін Джеко.
"Хороша гра, яка сподобалася вболівальникам. Нам було непросто. Україна грала краще на початку матчу і до свого голу, а потім домінували ми.
Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу
Ми створили кілька моментів і зрівняли рахунок у підсумку. Гарний результат. Хлопці здорово боролися, тепер все в наших руках. У нас ще чимало роботи в цій кваліфікації", - сказав Джеко.
Боснія і Герцеговина займає четверте місце в групі D. Україна випереджає боснійців на два очки і займає другий рядок.
В останніх матчах відбору на мундіаль Боснія і Герцеговина на своєму полі зіграє проти Фінляндії (13 листопада) і України (16 листопада).