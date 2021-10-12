Левченко: Заміна Сидорчука на Шапаренка - помилка Петракова

Джерело - Чемпіон.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков зробив помилку із заміною Сидорчука на Шапаренка в грі з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Про це заявив колишній футболіст збірної, а нині експерт Євген Левченко.

"Помилкою Петракова стала заміна Сидорчука на Шапаренка. В пару до Степаненка в центр поля вийшов однотипний гравець, який гірше рухає м'яч вперед ніж Шапаренко. Після цього гострота в атаці українців зникла. У нас не завжди виходить утримувати рахунок", - сказав експерт.

Нагадаємо, Ярмоленко забив 44-й гол за збірну України.