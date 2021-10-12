Ньюкасл звільнить Брюса до матчу з Тоттенгемом

Джерело - sportarena.com.
Головний тренер Ньюкасла Стів Брюс буде звільнений до матчу з Тоттенгемом.
Про це повідомляє Sky Sports.
Незважаючи на прийдешнє звільнення, Брюс сьогодні провів тренування сорок спільно з асистентом Гремом Джонсом.
Очікується, що саме Джонс змінить Брюса на чолі команди, поки нове керівництво клубу займеться пошуками наступного постійного наставника.
У жовтні новим власником Ньюкасла став Інвестиційний фонд Саудівської Аравії, після чого з призначенням в клуб пов'язували Антоніо Конте та екстренера Шахтаря Паулу Фонсека.
Після семи турів Ньюкасл займає передостаннє, 19-е місце в таблиці Прем'єр-ліги. Матч з Тоттенхемом відбудеться в неділю, 17 жовтня.
Раніше, Лемпард може очолити Ньюкасл.