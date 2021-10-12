Ньюкасл звільнить Брюса до матчу з Тоттенгемом

Командою буде тимчасово керувати його асистент Джонс

Головний тренер Ньюкасла Стів Брюс буде звільнений до матчу з Тоттенгемом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Незважаючи на прийдешнє звільнення, Брюс сьогодні провів тренування сорок спільно з асистентом Гремом Джонсом.

Очікується, що саме Джонс змінить Брюса на чолі команди, поки нове керівництво клубу займеться пошуками наступного постійного наставника.

У жовтні новим власником Ньюкасла став Інвестиційний фонд Саудівської Аравії, після чого з призначенням в клуб пов'язували Антоніо Конте та екстренера Шахтаря Паулу Фонсека.

Після семи турів Ньюкасл займає передостаннє, 19-е місце в таблиці Прем'єр-ліги. Матч з Тоттенхемом відбудеться в неділю, 17 жовтня.

Раніше, Лемпард може очолити Ньюкасл.