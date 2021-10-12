Матч проти Боснії та Герцеговини стане ювілейним для України у Львові

Джерело - Чемпiон.

Сьогоднішній матч відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини, який відбудеться на Арені Львів, стане для збірної України ювілейним, 20-м у місті Лева.

Україна - Боснія і Герцеговина: команди визначилися із формою на матч

"Поки що Львів — справжня фортеця для синьо-жовтих: 17 перемог і дві нічиї. Причому миром наша команда тут розходилася лише в товариських поєдинках. Звісно, на нашому боці й різниця забитих і пропущених м’ячів — 46—10", - нагадує пресслужба УАФ.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 21:45.