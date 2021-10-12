Рамос готовий дебютувати за ПСЖ

Джерело - Чемпiон.

Захисник Парі Сен-Жермен Серхіо Рамос може взяти участь в матчі 10-го туру французької Ліги 1 з Анже.

Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, 35-річний іспанський футболіст відновився після травми литкового м'яза і може вийти на поле після паузи на матчі збірних.

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Нагадаємо, Серхіо Рамос перейшов в ПСЖ у липні 2021 року. Угода футболіста з клубом розрахована до 2023 року. Захисник перейшов в новий клуб на правах вільного агента. Рамос ще жодного разу не зіграв за ПСЖ через травму.

Матч 10-го туру французької Ліги 1 сезону-2021/2022 Парі Сен-Жермен - Анже відбудеться 15 жовтня на стадіоні Парк де Пренс в Парижі.