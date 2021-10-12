Асистент Фонсеки призначений головним тренером португальського клубу

46-річний Нуну Кампуш, який багато років був асистентом Паулу Фонсеки, в тому числі і в Шахтарі, отримав призначення на пост головного тренера португальської Санта-Клари.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Хочу подякувати керівництву Санта-Клари за ту енергію та сили, котрі вони доклали, щоб найняти мене, і можливість, яку вони мені надають", - сказав Кампуш.

Відзначимо, що терміни співпраці з новим головним тренером Санта-Клара не афішує. Нуну Кампуш був асистентом Паулу Фонсеки в ряді команд, починаючи з 2009 року.