Джерело - Чемпіон.

Російський футбол, як і сусідня держава в цілому, не заслужили зіграти матч проти збірної України.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий журналіст Ігор Лінник.

"Браво, Петраков! Маліновський і Зінченко - не пупи землі, збірна України - це не тільки вони, це всі хлопці, які мають яйця!

Руслан Ротань, на мій погляд, занадто випереджає час. Той футбол, який він хоче бачити, не для цих груп гравців, якими український футбол має. причому другий відбірковий цикл поспіль ...

Російські ЗМІ ганяють хвилю - мовляв пора грати товариський матч збірних України і Росії. Моя думка - російський футбол такий матч не заслужив! А той, хто від імені України, запропонує грати такий матч - це поц, ворог і мудак з мудаків!", - заявив журналіст.

12 жовтня збірна України зіграє черговий матч кваліфікації ЧС-2022. Суперником підопічних Петракова на Арені Львів стане команда Боснії і Герцеговини.