Тренер Боснії і Герцеговини: Не вираховуємо варіанти у таблиці

Джерело - nfsbih.ba.
Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петєв у матчі відбору на ЧС-2022 проти України (12 жовтня) у своєму розпорядженні матиме більше гравців, ніж у грі з Казахстаном (2:0).
Про це заявив сам фахівець.
"Ми маємо у своєму розпорядженні більше гравців, ніж це було в Казахстані, що дає нам великий вибір варіантів складу. Важливо, щоб завтра ми продемонстрували хорошу командну гру, і тоді, я сподіваюся, ми візьмемо три очки.
Що стосується нашої гри, то немає межі досконалості. Я задоволений, тому що зараз у нас в команді панує злагодженість і взаємодія. Звичайно, трапляються помилки, над якими ми працюємо. Однак головне, що ми рухаємося вперед і від матчу до матчу показуємо все більш якісний футбол.
Ми не вираховуємо різні варіанти в турнірній таблиці. Ми зосереджені на завтрашньому поєдинку і зробимо все можливе, щоб перемогти", - зазначив Петєв.