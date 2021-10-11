Тренер Боснії і Герцеговини: Не вираховуємо варіанти у таблиці

Петєв - про очікування матчу з Україною

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петєв у матчі відбору на ЧС-2022 проти України (12 жовтня) у своєму розпорядженні матиме більше гравців, ніж у грі з Казахстаном (2:0).

Про це заявив сам фахівець.