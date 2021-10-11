Вернидуб: Не вірю, що мене покличуть у Барселону

Український наставник Шерифа Юрій Вернидуб поки не має бажання міняти місце роботи.

Про це заявив сам фахівець.

"Барселона? Це все жарти, меми. З посмішкою до цього ставлюся, не більше того. І Барселона була, і в Україні багато чого пишуть. Жарти - це нормальне явище.

А якщо все-таки покличуть в Барселону? Я в це не вірю, якщо чесно. Поки що у мене контракт тут аж до літа, тому навіть не замислююся про це, чесно. По-перше, непорядно буде з мого боку стосовно президента за спиною про щось говорити.

Я не приховую, Важе Едуардовичу казав (директору Шерифа - прим.) - дзвінків багато є, але поки розмов ніяких бути не може. Є контракт, який я повинен виконувати, а коли вже підійде справа ближче, тоді буду думати", - зазначив Вернидуб.