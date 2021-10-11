 Вернидуб: Не вірю, що мене покличуть у Барселону | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй
Вчора 23:41 2210
Вернидуб: Не вірю, що мене покличуть у Барселону
Сьогодні 21:39 287
Фенербахче може підписати нападника збірної України
Сьогодні 20:09 1136
Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:57 4131
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 14:06 16307
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 11:38 21829 1
Збірна України покращила свої шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:50 2478
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 00:59 2619 2
Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:40 5764
Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу
Вчора 21:13 1982
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою Андрій Твердохліб
Вчора 08:00 11470
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння Андрій Твердохліб
09.10.2021 22:13 768
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна Андрій Твердохліб
09.10.2021 21:57 2034
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:43 2387
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:18 2215
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:57 846
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:22 564
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях Андрій Твердохліб
09.10.2021 13:07 1174
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії Valeriy Ruchka
09.10.2021 12:46 8432
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто Андрій Твердохліб
08.10.2021 20:15 1811
У Катарі футболіст забив гол із центра поля
У Катарі футболіст забив гол із центра поля Андрій Твердохліб
08.10.2021 19:02 1510
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан Андрій Твердохліб
08.10.2021 18:57 847
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії Андрій Дунець
08.10.2021 18:15 1585
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі Андрій Дунець
08.10.2021 14:46 1662
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію Андрій Дунець
08.10.2021 12:42 2360
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:11 Футбол Маріуполь - Металіст 1925: Де дивитися матч УПЛ 26
22:55 Футбол Тренер Боснії і Герцеговини: Не вираховуємо варіанти у таблиці 157
22:39 Футбол Бєсєдін працює за індивідуальною програмою 124
22:25 Футбол Вернидуб відмовив російському клубу 229
22:11 Футбол Шахтар - Зоря: Де дивитися матч УПЛ 184
21:54 Бокс Ф'юрі розкрив секрет перемоги над Вайлдером 307
21:39 Футбол Вернидуб: Не вірю, що мене покличуть у Барселону 287
21:25 Футбол Ювентус і Фіорентина можуть зробити обмін гравцями 203
21:11 Пряма трансляція Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція. LIVE 3777
21:10 Футбол Збірна Кіпру втратила перемогу над Мальтою у кваліфікації ЧС-2022 216
20:54 Футбол Львівські Карпати переграли Любомир у 13 турі Другої ліги 372
20:39 Футбол Суркіс: Ми з братом переконували Ахметова взяти Шахтар 562
20:24 Футбол Перша ліга. Металіст розгромив Кремінь у 13 турі 548
20:09 Футбол Фенербахче може підписати нападника збірної України 1136
19:55 Футбол Португалія - Люксембург: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 317
19:39 Футбол Перша ліга. Гірник-Спорт розгромив Оболонь у 13 турі 396
19:26 Футбол Греміо звільнив Сколарі 390
19:10 Футбол Тоттенгем знайшов нову заміну Кейну 497
18:57 Футбол Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція 4131
18:55 Бокс Бронера заарештували за порушення порядку відбування умовного терміну 509
18:40 Футбол Англія - Угорщина: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 369
18:30 Пряма трансляція Бундесліга. Баєр - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE 188
18:25 Футбол Мілан може підписати лідера Інтера 573
18:10 Футбол Барселона може підписати воротаря Гранади 337
18:05 Кіберспорт Два українці зіграють у верхній сітці найбільшого турніру по Dota 2 309

Вернидуб: Не вірю, що мене покличуть у Барселону

Сьогодні 21:39 287 0
Фахівець прокоментував можливу роботу у каталонському клубі
Вернидуб: Не вірю, що мене покличуть у Барселону
#Барселона, #Вернидуб

Джерело - Чемпіон.

Український наставник Шерифа Юрій Вернидуб поки не має бажання міняти місце роботи.

Про це заявив сам фахівець.

"Барселона? Це все жарти, меми. З посмішкою до цього ставлюся, не більше того. І Барселона була, і в Україні багато чого пишуть. Жарти - це нормальне явище.

А якщо все-таки покличуть в Барселону? Я в це не вірю, якщо чесно. Поки що у мене контракт тут аж до літа, тому навіть не замислююся про це, чесно. По-перше, непорядно буде з мого боку стосовно президента за спиною про щось говорити.

Я не приховую, Важе Едуардовичу казав (директору Шерифа - прим.) - дзвінків багато є, але поки розмов ніяких бути не може. Є контракт, який я повинен виконувати, а коли вже підійде справа ближче, тоді буду думати", - зазначив Вернидуб.

Раніше, стала відома заробітна плата Вернидуба в Шерифі.

Коментарі ()