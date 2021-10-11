Перша ліга. Металіст розгромив Кремінь у 13 турі

Гості провалили другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У 13-му турі української Першої ліги харківський Металіст святкував впевнену домашню перемогу.

Перша половина матчу була без голів. На початку другого тайму Пейшоту вивів вперед господарів. На 67-ій хвилині матчу Кремінь залишився у меншості і далі пропустив ще три голи. Матч завершився з рахунком 4:0.

Чемпіонат України - Перша ліга

13 тур, 11 жовтня

Металіст - Кремінь 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Пейшоту, 2:0 - 69 Пейшоту, 3:0 -73 Валенсія, 4:0 - 76 Банада

Раніше, Альянс вирвав перемогу в Олімпіка у 13 турі Першої ліги.