Шахтар опублікував річний фінансовий звіт

Джерело - Шахтар.

Загальний показник доходів донецького Шахтаря з урахуванням ПДВ склав 2 мільярди 284 мільйони гривень.

Це стало відомо з річного звіту фінансової діяльності за сезон 2020/21.

Важливо: Шахтар може придбати нападника Зорі

Статті доходів:

1. Продаж і оренда гравців (178 мільйонів гривень).

2. Доходи від УЄФА і ФІФА (1 мільярд 615 мільйонів гривень).

3. Доходи від комерційної діяльності (491 мільйонів гривень). У тому числі від:

- спонсорства та реклами - 462 мільйони,

- від реалізації ТВ-прав - 14 мільйонів,

- від продажу атрибутики - 8 мільйонів,

- від продажу квитків і абонементів - 5 мільйонів,

- корпоративні ложі - 2 мільйони.

Також наголошується, що в сезоні-2020/21 ФК Шахтар заплатив до державного бюджету України 496 мільйонів 996 тисяч гривень податків. Сума ПДФО склала 364 мільйони 913 тисяч гривень.

З повним звітом можна ознайомитися на офіційному сайті клубу.