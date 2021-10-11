Керівництво Ньюкасла виступило з відкритим листом

Новий невиконавчий голова ради директорів Ньюкасла Ясір Аль-Румайян написав відкритого листа уболівальникам клубу.

Його цитує Chronicle Live.

"Спасибі всім уболівальникам за слова підтримки, які ми отримали як нові власники футбольного клубу Ньюкасл.

Було багато написано про інвестиції, які ми зробили в клуб, і ми знаємо, що ви хочете дізнатися від нас більше про цей важливий етап в історії вашого клубу. Перш за все я хочу підкреслити, що ми неймовірно пишаємося тим, що є власниками такого клубу, як Ньюкасл.

Це ваш клуб. Він перебуває у самому серці уболівальників уже понад 125 років. Сьогодні власниками абонементів є ті, хто йде шляхом своїх батьків, бабусь і дідусів, прабабусь і прадідусів.