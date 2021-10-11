Керівництво Ньюкасла виступило з відкритим листом

Джерело - Чемпiон.
Новий невиконавчий голова ради директорів Ньюкасла Ясір Аль-Румайян написав відкритого листа уболівальникам клубу.
Його цитує Chronicle Live.
"Спасибі всім уболівальникам за слова підтримки, які ми отримали як нові власники футбольного клубу Ньюкасл.
Було багато написано про інвестиції, які ми зробили в клуб, і ми знаємо, що ви хочете дізнатися від нас більше про цей важливий етап в історії вашого клубу. Перш за все я хочу підкреслити, що ми неймовірно пишаємося тим, що є власниками такого клубу, як Ньюкасл.
Це ваш клуб. Він перебуває у самому серці уболівальників уже понад 125 років. Сьогодні власниками абонементів є ті, хто йде шляхом своїх батьків, бабусь і дідусів, прабабусь і прадідусів.
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Як нові власники ми будемо прислухатися до думки уболівальників. Володіння цим клубом – це не та відповідальність, до якої ми поставилися легковажно. Ми ніколи не випустимо з уваги те, що значить бути частиною Ньюкасла.
Я також хотів дати вам зрозуміти, що можна очікувати від нас як від власників. Також ви можете дізнатися, якими є наші плани щодо клубу на даному етапі.
Найголовніше, ви можете чекати нашої амбітності. Як і ви, ми хочемо створити стабільно успішну команду. Ми тут для того, щоб досягти довгострокового успіху для клубу. Перш за все ми хочемо поговорити з людьми в клубі і поза ним, щоб отримати їхню думку, перш ніж ми остаточно визначимо наші плани.
Я хочу подякувати всім вам за підтримку, яку ви надаєте цьому клубу. Без таких уболівальників, як ви, немає футбольного клубу Ньюкасл, і ми ніколи не будемо сприймати вашу підтримку як належне", – написав Ясіра Аль-Румайяна .