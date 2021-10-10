Барселона вела перемовини з відомим французьким тренером

Французький тренер Лоран Блан був близький до тренерського крісла Барселони у 2017 році.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми два або три рази розмовляли з Еріком Абідалем (колишній технічний секретар клубу). Очевидно, що це мрія - тренувати такий клуб, як Барселона.

З різних причин цього не сталося. Чи то час був невідповідний, чи хтось вирішив, що я не готовий до цього. Таке життя", - зазначив Блан.