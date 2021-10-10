Вірт: Сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч

У матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Фінляндією (2:1) гравці збірної України продемонстрували неймовірний настрій на перемогу.

Про це заявив колишній воротар збірної України Юрій Вірт.

"Особливо мені сподобався перший тайм у виконанні збірної України - була агресія, швидкий гол, який додав упевненості команді, був хороший вихід з оборони в атаку.

Мені сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч. Гол фінів, до речі, це недоробка центральних захисників, і був він не дуже логічним... Але, найголовніше, що українці продемонстрували неймовірний настрій на перемогу, і це дозволило швидко забути про невдачу і переломити хід поєдинку на нашу користь.

У другому таймі синьо-жовті грали по результату, було багато боротьби в середині поля. Важливо, що підопічні Петракова не давали фінам вільних зон і продовжували створювати моменти. Після перерви не вистачало тільки одного - реалізації", - сказав Вірт.