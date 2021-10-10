 Вірт: Сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч | Футбол | Champion.com.ua
Ліга націй. Іспанія - Франція 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:55 2321
Ліга націй. Іспанія - Франція: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:30 1437
Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 21:13 279
Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022
Сьогодні 19:54 885
Боттас виграв Гран-прі Туреччини
Сьогодні 19:09 265
Збірна Італії перемогла Бельгію у бронзовому матчі Ліги націй
Сьогодні 17:55 664
Захисник Донбасу після расистського скандалу залишив клуб
Сьогодні 14:55 1331
Гірн: Сьогодні ми офіційно активували реванш Джошуа з Усиком
Сьогодні 09:42 1408
Ф'юрі - Вайлдер III: огляд чемпіонського бою
Сьогодні 09:37 5416
Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:34 2591
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна Андрій Твердохліб
Вчора 21:57 1916
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед Андрій Твердохліб
Вчора 19:43 2257
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією Андрій Твердохліб
Вчора 19:18 2049
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами Андрій Твердохліб
Вчора 15:57 737
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
Вчора 15:22 479
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії Андрій Дунець
08.10.2021 18:15 1451
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі Андрій Дунець
08.10.2021 14:46 1531
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію Андрій Дунець
08.10.2021 12:42 1689
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю Андрій Твердохліб
07.10.2021 18:53 818
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії Андрій Твердохліб
07.10.2021 18:35 1085
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:55 Футбол Ліга націй. Іспанія - Франція 0:0. ОНЛАЙН 2321
22:55 Футбол Металург - Кристал 1:0. Огляд матчу 44
22:39 Футбол Барселона вела перемовини з відомим французьким тренером 94
22:24 Футбол Глядачі українського клубу встановили рекорд Ліги чемпіонів 210
22:09 Бокс Експромоутер Вайлдера сумнівається, що Деонтей повернеться після двох поразок поспіль 244
21:56 Футбол Волинь - Нива 1:1. Огляд матчу 128
21:40 Бокс Паркер: У бою з Ф'юрі Вайлдер показав дух чемпіона 223
21:30 Пряма трансляція Ліга націй. Іспанія - Франція: онлайн-трансляція. LIVE 1437
21:27 Блог Зваблива, граціозна, виточена: Дар'ї Білодід - 21 6738
21:25 Футбол Боруссія купить молодого німецького форварда 194
21:13 Футбол Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу 279
21:11 Пряма трансляція Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція. LIVE 2489
21:09 Бокс Ф'юрі озвучив свої плани після перемоги над Вайлдером 450
20:55 Футбол Вірт: Сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч 300
20:41 Хокей. УХЛ Рулав Одд - Кременчук 2:4. Огляд матчу 229
20:25 Бокс Промоутер Ф'юрі: Ніколи не бачив такого чудового бою 590
20:09 Футбол Маліновський прокоментував скандал з невикликом до збірної України 1546
19:54 Гандбол Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022 885
19:41 Футбол Перша ліга. Нива втратила перемогу над Волинню у 13 турі 444
19:26 Хокей. УХЛ Краматорськ вирвав перемогу у Дніпра у 8 турі УХЛ 266
19:09 Інше Боттас виграв Гран-прі Туреччини 265
18:55 Футбол Італія - Бельгія 2:1. Огляд матчу 397
18:40 Футбол Верес програв Львову у контрольному матчі 399
18:25 Футбол Реал Фарма вдома поступилася СК Полтава у 13 турі Другої ліги 265
18:10 Баскетбол Київ-Баскет здолав Дніпро, Прометей знищив Будівельник у Суперлізі 375

Вірт: Сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч

Сьогодні 20:55 300 0
Спеціаліст – про перемогу команди Олександра Петракова над Фінляндією
Вірт: Сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч
#Вірт, #Петраков

Джерело - zbirna.com.

У матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Фінляндією (2:1) гравці збірної України продемонстрували неймовірний настрій на перемогу.

Про це заявив колишній воротар збірної України Юрій Вірт.

"Особливо мені сподобався перший тайм у виконанні збірної України - була агресія, швидкий гол, який додав упевненості команді, був хороший вихід з оборони в атаку.

Мені сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч. Гол фінів, до речі, це недоробка центральних захисників, і був він не дуже логічним... Але, найголовніше, що українці продемонстрували неймовірний настрій на перемогу, і це дозволило швидко забути про невдачу і переломити хід поєдинку на нашу користь.

У другому таймі синьо-жовті грали по результату, було багато боротьби в середині поля. Важливо, що підопічні Петракова не давали фінам вільних зон і продовжували створювати моменти. Після перерви не вистачало тільки одного - реалізації", - сказав Вірт.

Коментарі ()