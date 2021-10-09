Джерело - Чемпіон.
В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України на виїзді перемогла Фінляндію.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 9 жовтня
Група D
Фінляндія - Україна 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Ярмоленко, 1:1 - 29 Пуккі, 1:2 - 34 Яремчук
Фінляндія: Градецький, Вяйсянен, Араюурі, Тойвіо, Райтала (Нісканен 72), Алхо (Хяммаляйнен 62), Лод, Камара, Лам (Ніссіля 62), Пуккі, Пох'янпало (Роопе Ріскі 72)
Україна: Пятов, Тимчик, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь (Корнієнко 46), Шапаренко, Степаненко (Сидорчук 77), Ярмоленко (Булеца 86), Циганков (Зубков 77), Яремчук (Довбик 86)
Попередження: Кривцов 37