Голи Ярмоленка та Яремчука принесли перемогу Україні

Джерело - Чемпіон.

В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України на виїзді перемогла Фінляндію.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 9 жовтня

Група D

Фінляндія - Україна 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Ярмоленко, 1:1 - 29 Пуккі, 1:2 - 34 Яремчук

Фінляндія: Градецький, Вяйсянен, Араюурі, Тойвіо, Райтала (Нісканен 72), Алхо (Хяммаляйнен 62), Лод, Камара, Лам (Ніссіля 62), Пуккі, Пох'янпало (Роопе Ріскі 72)

Україна: Пятов, Тимчик, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь (Корнієнко 46), Шапаренко, Степаненко (Сидорчук 77), Ярмоленко (Булеца 86), Циганков (Зубков 77), Яремчук (Довбик 86)

Попередження: Кривцов 37