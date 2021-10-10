Джерело - ФК Бенфіка.
Руй Кошта був призначений новим президентом португальської Бенфіки.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На виборах серед членів столичного клубу Кошта отримав 84,48 відсотка голосів. У його конкурента Франсіско Бенітеса - 12,24 відсотка.
Після закінчення кар'єри футболіста Руй Кошта протягом 13 років займав посаду спортивного директора Бенфіки, в якій починав свій шлях у футболі.
Після восьми турів Бенфіка очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії з відривом в один пункт від Спортінга і Порту.
Нагадаємо, Бенфіку представляє форвард збірної України Роман Яремчук.