На виборах він отримав понад 84 відсотків голосів

Джерело - ФК Бенфіка.

Руй Кошта був призначений новим президентом португальської Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На виборах серед членів столичного клубу Кошта отримав 84,48 відсотка голосів. У його конкурента Франсіско Бенітеса - 12,24 відсотка.

Після закінчення кар'єри футболіста Руй Кошта протягом 13 років займав посаду спортивного директора Бенфіки, в якій починав свій шлях у футболі.

Після восьми турів Бенфіка очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії з відривом в один пункт від Спортінга і Порту.

Нагадаємо, Бенфіку представляє форвард збірної України Роман Яремчук.