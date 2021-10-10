Стало відомо, хто обслуговуватиме матч України з Боснією

Джерело - УЄФА.
Стала відома бригада суддів, яка буде обслуговувати матч Україна - Боснія і Герцеговина в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022 року.
Про це повідомили на офіційному сайті УЄФА.
Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція
На поєдинку працюватиме німецька суддівська бригада на чолі з Феліксом Цваєром. На лініях йому допомагатимуть Марко Ахмюллер та Крістіан Дітц. Четвертий арбітр - Свен Яблонський.
Арбітр ВАР - Бастіан Данкерт, асистент арбітра ВАР - Ян Зейдель.
Нагадаємо, поєдинок відбудеться у вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів.
Раніше збірна України здолала Фінляндію.