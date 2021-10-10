Стало відомо, хто обслуговуватиме матч України з Боснією

Поєдинок відбудеться у вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів

Джерело - УЄФА.

Стала відома бригада суддів, яка буде обслуговувати матч Україна - Боснія і Герцеговина в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022 року.

Про це повідомили на офіційному сайті УЄФА.

Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція

На поєдинку працюватиме німецька суддівська бригада на чолі з Феліксом Цваєром. На лініях йому допомагатимуть Марко Ахмюллер та Крістіан Дітц. Четвертий арбітр - Свен Яблонський.

Арбітр ВАР - Бастіан Данкерт, асистент арбітра ВАР - Ян Зейдель.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів.

Раніше збірна України здолала Фінляндію.