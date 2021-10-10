Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна Франції стає другим володарем Ліги націй!

90' З кутового подавав Алонсо, класно обробив м'яч і пробив Піно, але Льоріс зреагував на цей постріл і врятував свою команду.

90' Заміна в складі збірної Франції. Замість Грізманна на поле вийшов Верету.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Мбаппе отримав жовту картку за грубу гру в центрі поля проти Піно.

88' Бензема з лівого флангу виконав передачу на правий кут штрафного майданчика, Мбаппе підробив м'яч, але потім Кіліан пробив точно в Сімона.

87' Оярсабаль пробивав небезпечно зараз з меж штрафного майданчика, але Льоріс врятував свою команду.

86' Лаорт отримав жовту картку за фол проти Дюбуа. Штрафний для французів небезпечний.

84' Також дві заміни від Енріки. Меріно та Форналс змінили Торреса та Родрі.

83' Заміна відбулася в складі збірної Франції. Замість Павара на поле вийшов Дюбуа.

82' Грізманн виконував подачу з кутового, але ніхто з партнерів на передачу не відгукнувся.

80' ГОООООЛ! Збірна Франції виходить вперед! Ернандес з лівого флангу виконав передачу до штрафного майданчика на хід Мбаппе, Кіліан відірвався від захисників збірної Іспанії, обіграв Сімона і пробив у порожні ворота.

78' Піно намагався пробити з-за меж штрафного, але його удар заблокували відразу два захисники.

76' Погба наважився на удар з дуже дальньої дистанції, але неточним виявилася ця спроба.

74' Заміна в складі збірної Іспанії. Замість Гаві на поле вийшов Коке.

72' Алонсо виконував подачу з кутового, але удар Родрі пішов вище воріт.

70' Мбаппе пробивав у дотик після скидки від партнера, але м'яч пішов низом, прямо в руки Сімону.

68' Грізманн з глубини віддав пас на Мбаппе, той обробив м'яч і намагався перекинути Сімона, який задалеко вийшов з воріт, але трохи не влучив Кіліан по воротам.

66' ГОООООЛ! Бензема зрівнює рахунок у матчі! Погба з центру поля виконав передачу на хід Мбаппе, Кіліан далі виконав передачу до лівого кута штрафного майданчика на Бензема, Карім підробив м'яч і прекрасно пробив у дальній кут воріт.

65' ГООООЛ! Збірна Іспанії виходить вперед! Бускетс з центру поля виконав відмінний закид на хід Оярсабалю, Мікель зачепився за м'яч, пішов від Упамекано і завершив атаку пробивши потужно у нижній кут воріт.

64' Мбаппе і Бензема розігнали атаку лівим флангом, потім Карім виконав передачу в центр штрафного майданчика, Ернандес у дотик пробив у лівий кут воріт, поперечина врятувала Іспанію від пропущеного м'яча.

62' Заміна в складі збірної Іспанії! Замість Сарабії на поле вийшов Піно.

60' Мбаппе в центрі поля порушив правила проти Гарсії. Іспанія швидко розіграла стандарт.

58' Гаві увірвався до штрафного майданчика і впав у боротьбі з Чуамені, але свисток арбітра промовчав.

56' Кунде досить грубо зіграв у центрі поля проти Бускетса. Друга жовта карта для гравця збірної Франції.

54' Розіграли "півні" корнер, але до удару справа так і не дійшла.

53' Втікали французи у контратаку, але Алонсо не дав пробити Мбаппе, вибивши м'яч на кутовий

51' Родрі у пресингу перестарався і порушив правила проти Погби. Поль завівся і вимагає жовту картку.

49' Чуамені намагався довгу передачу виконати, але Гарсія добре обрав позицію і перехопив м'яч.

47' Погба збив Бусткетс у центрі поля і отримав першу жовту картку в нашому матчі.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Досить нудні нулі в нас на табло, але розраховуємо на те, що друга половина порадує нас забити голами.

45' Погба обрізався у центрі поля, але захисники збірної Франції підстрахували партнера і повернули м'яч собі.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

42' Заміна в складі збірної Франції. Замість Варана, який отримав пошкодження на поле вийшов Упамекано.

41' Варан на газоні опинився. Лікарі на полі, допомогають французькому центрбеку.

40' Сарабія з кутового подавав, але снаряд прилетів до рук Льоріса. Розпочинається атака збірної Франції.

39' Погба виконував закидання на Грізманна, але трохи вище полетів м'яч і Сімон забрав м'яч у руки.

38' Намагався Торрес втікти від Ернандеса, але не вистачило швидкості іспанцю і випустив він м'яч за межі поля.

36' Зважився на дальній удар Алонсо, але трохи не влучив у площину воріт іспанець.

35' Чуамені у підкаті збив Торреса. Небезпечний штрафний для збірної Іспанії.

34' Досить нудний фінал ми спостерігаємо. Збірна Іспанії контролює м'яч дуже стирильно, а Франція не активно пресингує і створює поодинокі контрвипади.

32' В одному з епізодів м'яч влучив у руку Кунде, але ВАР перевірив момент і вирішив не призначати пенальті.

30' Знову через фланг Торреса атака збірної Іспанії розгорталася, вінгер Ман Сіті намагався прострілити, але невдало вийшло, м'яч в руках у Льоріса.

28' Більше контролює м'яч збірна Іспанії, французи намагаються на швидких атаках створювати гостроту.

26' Торрес прострілював у штрафний майданчик, але Кімпембе перехопив пас. Потім захисник збірної Франції виключився з епізоду і ледь не подарував назад м'яч Феррану, але встиг допрацювати і вибити снаряд на кутовий.

25' Грізманн скидував під удар Бензема, але удар Каріма проийшовся у захисника.

24' Торрес намагався увірватися у штрафний майданчик, але Кімпембе у підкаті його зупинив і вибив м'яч у аут.

22' Тепер Родрі врізався у Чуамені в центрі поля. Черговий фол у нашому матчі.

20' Гаві занадто вже активно пресингував, що аж порушив правила проти Кімпембе.

18' Мбаппе після боротьби з Гарсією опинився на газоні. Але без допомоги медиків зірковий француз продовжує поєдинок.

17' Гаві намагався у штрафний майданчик прорватися, але у боротьбі з двома захисниками втратив м'яч.

15' Торрес прострілював низом у штрафний майданчик збірної Франції, але Варан вибив м'яч подалі від своїх воріт.

13' Голкіпер збірної Іспанії помилився з виносом, але не пішли швидко в атаку французи, вирішивши розвивати позиційну атаку.

11' Торрес змістився зараз у центр і пас у розріз видавав, але удар Сарабії виявився занадто слабким. Льоріс забрав м'яч у руки.

10' Ферран Торрес намагався на фланзі прорватися, але не зміг один в один пройти Ернандеса.

9' Грізманн виконував подачу з корнера, але іспанці без проблем відбилися.

8' Павар прострілював у штрафний майданчик, але знову від захисника м'яч пішов на кутовий.

6' Погба видав шикарний пас у розріз на Бензема, той намагався обійти Сімона, але не встиг пробити і вже простріл виконував. Проте Ляпорт вибив м'яч на кутовий.

4' Контролює збірна Іспанії м'яч на власній половині поля, повільно номінальні господарі йдуть вперед.

2' Гаві грубо зіграв проти Чуамені у центрі поля, усне попередження для юного гравця збірної Іспанії.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Іспанії!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Ляпорт, Гарсія, Алонсо - Гаві, Бускетс, Родрі - Ф. Торрес, Сарабія, Оярсабаль

Запасні: Де Хеа, Санчес, П. Торрес, Мартінес, Хіль, Піно, Коке, Роберто, Регілон, Порро, Форнальс, Меріно.

Франція: Льоріс - Кунде, Варан, Кімпембе - Павар, Погба, Чуамені, Т. Ернандес - Бензема, Грізманн, Мбаппе

Запасні: Костіль, Меньян, Марсьяль, Діабі, Дюбуа, Гендузі, Упамекано, Верету, Бен-Єддер, Л. Ернандес

Збірні Іспанії та Франції зійдуться у фінальному матчі Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в неділю, 10 жовтня, на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:30.