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Наставник збірної Фінляндії: Не очікували, що пропустимо від України так швидко
#Фінляндія, #Україна

Джерело - УАФ.

У матчі відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (1:2) гравці української національної команди діяли дуже активно.

Наставник збірної Фінляндії Маркку Канерва.

"Україна діяла дуже активно. Нам було важко пробитися крізь її оборону, але іноді в нас це виходило. Ми намагалися будувати свої дії на контратаках, тільки так нам вдавалося позбавити суперника контролю.

Звісно, ми не очікували, що пропустимо настільки швидко. Ярмоленко все зробив класно. Так, помилки трапляються, їх варто аналізувати й уникати в майбутньому", - сказав Канерва.

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