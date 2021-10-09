Ярмоленко: Можливо, тепер ще й головою почну забивати

Вінгер Андрій Ярмоленко після перемоги з рахунком 2:1 в матчі відбору ЧС-2022 проти Фінляндії задоволений, що завершився серії нічиїх.

Про це заявив сам футболіст.

"Нарешті ці нічиї закінчилися, ми перемогли. Я хочу привітати вболівальників і збірну. Ми взяли три очки. У Фінляндії хороша команда, і вони не просто так грали на Євро. Вони знають, що потрібно робити, дуже організовані.

Мій гол? Я раніше говорив, що, може, коли мені буде 40, то заб'ю ударом правою. Вийшло раніше. Тепер, може, ще головою почну забивати.

Добре, що вдалося забити, ми перемогли. Важливо, що у нас три очки", - сказав Ярмоленко.