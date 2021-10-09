Фахівець прокоментував перемогу збірної України над Фінляндією

Джерело - ТК Футбол.

Наставник збірної України Олександр Петраков після перемоги у матчі відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (2:1) вже розпочав думати про Боснію і Герцеговину.

Про це заявив сам фахівець.