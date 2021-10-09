Джерело - ТК Футбол.
Наставник збірної України Олександр Петраков після перемоги у матчі відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (2:1) вже розпочав думати про Боснію і Герцеговину.
Про це заявив сам фахівець.
"Я вже про Боснію думаю. Ця перемога нічого не буде коштувати, якщо не обіграємо Боснію. Вони сьогодні Казахстан обіграли, і я вже думаю тільки про наступного суперника. Склад? Вважаю, що це оптимальний зараз склад. Молоді поступово стукають - Корнієнко, Булеца. Коля Шапаренко молодець, добре відіграв. Молодці.
Звичайно, несподівано, що Ярмоленко забив з правої ноги. Він тягнув сьогодні, лідер команди. Всі молодці. Хлопцям подобається той футбол, який я хочу бачити, але цей футбол дуже витратний по енергії. Хлопці всю гру пресингували, всю гру бігали.
Підказки Ярмоленку? Я його просто підбадьорював, його по спині вдарили. Він сказав, мовляв, зіграю скільки зможу. Я його як сина підбадьорював: "Давай, Андрюша, тримайся". Зараз летимо додому, буду дивитися матч Боснії. Скажу хлопцям зараз: "Вітаю, забули перемогу, попереду Боснія", - сказав Петраков.