Голкіпер Шахтаря повторив досягнення Тимощука, Шевченка, Ротаня та Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Матч проти Фінляндії в відборі ЧС-2022 став для воротаря Шахтаря Андрія Пятова 100-м у складі збірної України.

Пятов дебютував в національній команді в товариському матчі проти Узбекистану 22 серпня 2007 року в віці 23 років. Перший офіційний матч у складі збірної голкіпер зіграв в 17 жовтня 2007 року в кваліфікації Євро-2008 проти Фарерських островів (5: 0).

У попередніх 99 іграх в складі синьо-жовтої команди Андрій пропустив 81 гол.

Відзначимо, що правилам УЄФА у Пятова 99 ігор, оскільки товариський матч з Мальтою в 2017 році був анульований.