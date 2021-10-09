Визначилася заявка збірної України на матч з Фінляндією

Серед футболістів, які зараз перебувають під рукою тренерського штабу, до списку не потрапив Олександр Піхальонок

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє в гостях зі збірною Фінляндії в матчі кваліікації чемпіонату світу 2022 року.

В. о. головного тренера синьо-жовтих Олександр Петраков визначився із заявкою на цей поєдинок.

Актуально: Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник

Серед футболістів, які зараз перебувають під рукою тренерського штабу, до списку не потрапив Олександр Піхальонок.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.