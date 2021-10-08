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Збірна Німеччини з труднощами перемогла Румунію. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Вчора 23:41 151 0
Бечірай та Ілічич оформили дублі у звітному турі
Збірна Німеччини з труднощами перемогла Румунію. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
#Туреччина, #Вельс, #Чехія, #Німеччина

Джерело - Чемпіон.

В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулося 11 матчів.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 8 жовтня
Група Е

Естонія - Білорусь 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Сорга, 2:0 - 90+3 Зеньов

Чехія - Вельс 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Ремсі, 1:1 - 38 Пешек, 2:1 - 49 Ворд (авт), 2:2 - 69 Джеймс

Група G

Гібралтар - Чорногорія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Марушич, 0:2 - 44 Бечірай (пен), 0:3 - 68 Бечірай

Латвія - Нідерланди 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 19 Классен

Туреччина - Норвегія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Актюркоглу, 1:1 - 42 Торстведт

Група Н

Кіпр - Хорватія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Перішич, 0:2 - 80 Гвардіол, 0:3 - 90+2 Лівая

Мальта - Словенія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Ілічич, 0:2 - 50 Шпорар, 0:3 - 60 Ілічич, 0:4 - 67 Шешко

Росія - Словаччина 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Шкріняр (авт)

Група J

Ісландія - Вірменія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Оганесян, 1:1 - 77 Йоганнессон

Ліхтенштейн - Північна Македонія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Велкоскі, 0:2 - 66 Аліоскі (пен), 0:3 - 74 Ніколов, 0:4 - 83 Чурлінов

Німеччина - Румунія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Хаджі, 1:1 - 52 Гнабрі, 2:1 - 81 Мюллер

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