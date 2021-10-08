Збірна України розгромлена Францією у відборі Євро-2023 (U-21)

Підопічні Ротаня з 27-ої хвилини грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі групи Н відбору на Чемпіонат Європи-2023 з футболу серед команд U-21 збірна України на виїзді поступилася Франції.

Вже на 27-ій хвилині гравець збірної України Таловєров отримав червону картку і гості залишилися у меншості. Перед перервою французи забили два голи. У другому таймі матчу французи забили ще три голи.

У наступному турі, 12 жовтня, українці вдома зіграють зі збірною Фарерських островів.

Відбір на Євро-2023 U-21

Кваліфікація

Група Н

8 жовтня

Франція U-21 - Україна U-21 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 40 Калімуендо, 2:0 - 43 Діоп, 3:0 - 54 Адлі, 4:0 - 68 Черкі, 5:0 - 80 Черкі