Збірна України розгромлена Францією у відборі Євро-2023 (U-21)

Джерело - Чемпіон.
У матчі групи Н відбору на Чемпіонат Європи-2023 з футболу серед команд U-21 збірна України на виїзді поступилася Франції.
Вже на 27-ій хвилині гравець збірної України Таловєров отримав червону картку і гості залишилися у меншості. Перед перервою французи забили два голи. У другому таймі матчу французи забили ще три голи.
У наступному турі, 12 жовтня, українці вдома зіграють зі збірною Фарерських островів.
Відбір на Євро-2023 U-21
Кваліфікація
Група Н
8 жовтня
Франція U-21 - Україна U-21 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 40 Калімуендо, 2:0 - 43 Діоп, 3:0 - 54 Адлі, 4:0 - 68 Черкі, 5:0 - 80 Черкі