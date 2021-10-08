Пресконференція фахівця була незвичайною

Наставник Олександр Петраков розповів про ситуацію в збірній України перед матчем проти Фінляндії в відборі до ЧС-2022.

Гра відбудеться 9 жовтня, початок о 19:00.

Відзначимо, що Петраков на всі питання відповідав коротко і не захотів спілкуватися зі ЗМІ в своєму звичному стилі. Можливо, тренер образився на пресу через ситуацію з Русланом Маліновським.

- Що трапилося, на вас обличчя немає?

- Нормальне обличчя.



- Чи є втрати, яка кадрова ситуація?



- Все нормально, втрат немає.



- Чи потрібно обов'язково вигравати? Є таке відчуття?



- Є таке відчуття, що потрібно вигравати.



- Збірна багато пропускає в останні хвилини матчів. Як не повторити помилки?



- Постараємося не повторити тих помилок.

- Чи відчуває тиск? Це найсерйозніший виклик для вас?

- Тиску вже немає, але тиск був серйозним.



- Як добре знаєте збірну Фінляндії?



- Знаю добре, подивився багато матчів. Завтра побачите.



- Ви образилися на пресу, що трапилося? Чому такі лаконічні відповіді?



- Так буде завжди.



- Сьогодні молодіжна збірна грає важливий матч. Будете дивитися?



- Ні. Фізично не встигну подивитися.