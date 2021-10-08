Джерело - sport.ua.
Наставник Олександр Петраков розповів про ситуацію в збірній України перед матчем проти Фінляндії в відборі до ЧС-2022.
Гра відбудеться 9 жовтня, початок о 19:00.
Відзначимо, що Петраков на всі питання відповідав коротко і не захотів спілкуватися зі ЗМІ в своєму звичному стилі. Можливо, тренер образився на пресу через ситуацію з Русланом Маліновським.
- Що трапилося, на вас обличчя немає?
- Нормальне обличчя.
- Чи є втрати, яка кадрова ситуація?
- Все нормально, втрат немає.
- Чи потрібно обов'язково вигравати? Є таке відчуття?
- Є таке відчуття, що потрібно вигравати.
- Збірна багато пропускає в останні хвилини матчів. Як не повторити помилки?
- Постараємося не повторити тих помилок.
- Чи відчуває тиск? Це найсерйозніший виклик для вас?
- Тиску вже немає, але тиск був серйозним.
- Як добре знаєте збірну Фінляндії?
- Знаю добре, подивився багато матчів. Завтра побачите.
- Ви образилися на пресу, що трапилося? Чому такі лаконічні відповіді?
- Так буде завжди.
- Сьогодні молодіжна збірна грає важливий матч. Будете дивитися?
- Ні. Фізично не встигну подивитися.