Призначено арбітрів на фінал Ліги націй Іспанія - Франція

Матч відбудеться 10 жовтня. Початок гри о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Англійський арбітр Ентоні Тейлор призначений на фінальний матч Ліги націй 2021 року, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Франції.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Фінал Ліги націй відбудеться на стадіоні Сан-Сіро у Мілані 10 жовтня. Початок гри о 21:45.

Помічниками Тейлора будуть Гері Бесуік і Адам Нанн, четвертий суддя - Крейг Поусон. Відеопомічником рефері призначений Стюарт Еттуелл, його асистентами будуть Кріс Кеванах, Лі Беттс і нідерландець Пол ван Букел.

На матч за третє місце між збірними Італії та Бельгії, який відбудеться в неділю на Ювентус Стедіум в Турині, призначений сербський арбітр Срджан Йованович.