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Призначено арбітрів на фінал Ліги націй Іспанія - Франція

Сьогодні 17:55 361 0
Матч відбудеться 10 жовтня. Початок гри о 21:45
Призначено арбітрів на фінал Ліги націй Іспанія - Франція
Фото Getty Images
#Іспанія, #Франція

Джерело - Чемпіон.

Англійський арбітр Ентоні Тейлор призначений на фінальний матч Ліги націй 2021 року, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Франції.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Фінал Ліги націй відбудеться на стадіоні Сан-Сіро у Мілані 10 жовтня. Початок гри о 21:45.

Помічниками Тейлора будуть Гері Бесуік і Адам Нанн, четвертий суддя - Крейг Поусон. Відеопомічником рефері призначений Стюарт Еттуелл, його асистентами будуть Кріс Кеванах, Лі Беттс і нідерландець Пол ван Букел.

На матч за третє місце між збірними Італії та Бельгії, який відбудеться в неділю на Ювентус Стедіум в Турині, призначений сербський арбітр Срджан Йованович.

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